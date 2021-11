Pierwsze polskie rowery elektryczne Kosynier trafiły do klientów

Manufaktura Kosynier to inicjatywa dwóch braci - Marcina i Michała Bielawskich z Buku pod Poznaniem. Właśnie teraz osobiście zawożą rowery do klientów z Niemiec, Francji, Hiszpanii. Ich rowery są wykonane ręcznie w stylu retro, nawiązując do motocykli z początku XX wieku. Ręczna praca, dopracowany design sprawiają, że ich pojazdy przykuwają uwagę w Europie i nie tylko.

Bracia wychowali się w kuźni przekazywanej w rodzinie z pokolenia na pokolenie od blisko 100 lat. Fascynacja zabytkowymi pojazdami sprawiła, że wpadli na pomysł własnego pojazdu i marki. Przygotowania trwały kilka lat.

Rowery zostały zaprezentowane m.in. w Paryżu, w miastach niedaleko Barcelony, w Marsylii, Monaco, na terenie Włoch.

-Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że nasz pojazd wzbudza pozytywne emocje w Polsce. To miłe i bardzo to doceniamy. Wiele osób nas obserwuje, kibicuje nam. Wiedzą ile pracy włożyliśmy w to, by ten projekt żył. Jednak teraz sprawdziliśmy jakie reakcje wywołuje nasz rower w Europie zachodniej. To niesamowite jak reagują Niemcy, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi, których odwiedziliśmy w ich kraju. Mało tego spotykaliśmy również Amerykanów, Holendrów, Brytyjczyków i oni wszyscy są zachwyceni. W czasie tej wielkiej podróży po Europie nagraliśmy wiele opinii. Niebawem będzie można je zobaczyć - mówi Marcin Bielawski.

Rower elektryczny Kosynier deLux ma silnik 250W, który wspomaga pedałowanie do prędkości 25 km/h. Zasięg między 80 a 120 km. Czas ładowania to 4,5 godziny. ci.

Pierwszy rower dostarczyli do Francji. Nowy właściciel jest grafikiem, ilustratorem i mieszka we wsi niedaleko granicy z Belgią.

-Trudno mi mówić jakie emocje towarzyszyły dostarczaniu roweru do pierwszego klienta. Kiedy ma się w głowie to ile z bratem pracowaliśmy nad tym projektem, ile wysiłku włożyliśmy, to przyznaję miałem „szklane oczy” jak dojeżdżałem do Patrice. To nie tylko czas, finanse, wyrzeczenia nasze, naszych rodzin, ale jeszcze złożone obietnice i pomoc, którą otrzymaliśmy. To wszystko zobowiązuje - wspomina Marcin.

Kilka lat temu w ramach akcji crowdfundingowej bracia otrzymali wsparcie od 252 osób. Następie wygrali konkurs dla europejskich zielonych startupów.

Aktualnie braci odbywają podróż po całej Europie od Polski przez Niemcy, Belgię, Francję, Hiszpanię i znowu Francję, Monako, Włochy, Austrię i powrót do Polski. Dostarczają rowery do klientów, prezentują rower potencjalnym klientom. Poza Europą Kosynier dostarczy rowery klientom z USA i Australii.

