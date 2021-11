Duże zachmurzenia i opady na północy kraju. Pogoda na czwartek

W czwartek będzie zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Okresami opady deszczu, na północy i zachodzie oraz w Karpatach o natężeniu umiarkowanym i lokalnie silnym. Temperatura maksymalna od 8 do 10 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, około 12 stopni w centrum, do 14, 15 stopni Celsjusza miejscami na południu.

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy niż z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Skandynawią i Polską, jedynie wschód i zachodnie krańce kontynentu są pod wpływem wyżów. Polska znajduje się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieszcza się znad Czech w kierunku Pomorza. Z południa napływa ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie rosło.

Opady na północy kraju

W czwartek będzie zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Okresami opady deszczu, na północy i zachodzie oraz w Karpatach o natężeniu umiarkowanym i lokalnie silnym. Suma opadów miejscami na północy i zachodzie od 15 mm do 25 mm, w Karpatach do 15 mm. Wysoko w Sudetach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 10 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, około 12 stopni w centrum, do 14, 15 Celsjusza miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, lokalnie w rejonach podgórskim Karpat do 70 km/h, a Sudetów do 75 km/h, z kierunków wschodnich, a na zachodzie kraju skręcający na kierunki zachodnie. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 140 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami, szczególnie w zachodniej połowie kraju, opady deszczu. Na północnym zachodzie opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma do 20 mm. Wysoko w Sudetach opady śniegu. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C, na przeważającym obszarze kraju, chłodniej od 3°C do 5°C miejscami na południu. Na Podhalu około 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 70 km/h, na wybrzeżu zachodnim do 75 km/h, jedynie na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, a początkowo na wschodzie kraju południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km/h.

W piątek przejaśnienia

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, chłodniej w rejonach podgórskich od 6°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 60 km/h, początkowo na północnym wschodzie do 70 km/h, zachodni.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 13°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, stopniowo słabnący, początkowo w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

wys/PAP