Wojciech Andrusiewicz zapytany we wtorek Polsat News, co z dawką przypominającą dla dzieci, odpowiedział, że "w tej chwili mamy zalecenie, aby podawać dawkę dodatkową tym dzieciom, które mają upośledzoną odporność".





Dawka dodatkowa to dawna nas uodparniająca, którą możemy podać osobom z upośledzoną odpornością po 28 dniach od pełnego zaszczepienia. - Na razie nie ma rekomendacji co do dawki przypominającej dla dzieci. Koncentrujemy się na osobach dorosłych - stwierdził Andrusiewicz.

Szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 mamy zakontraktowane na grudzień

Rzecznik zapytany w Polsat News, czy Polska podejmie decyzję o podawaniu szczepionki dzieciom w wieku 5-11 lat bez decyzji EMA, stwierdził, że "nie będzie decyzji z pominięciem Europejskiej Agencji Leków". - Dopóki nie będzie decyzji agencji, to nie będzie uruchomiona linia produkcyjna szczepionek dla dzieci 5-11 lat - dodał.

- My szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 mamy zakontraktowane na grudzień - wyjaśnił Andrusiewicz. Tych szczepionek póki co jest milion.

Rzecznik resortu zdrowia zapytany, kiedy można spodziewać się decyzji Europejskiej Agencji Leków odpowiedział, że "najwcześniej na koniec listopada". - Ale spodziewajmy się jej początku grudnia - dodał.

Jak zarejestrować się na trzecią dawkę?

Aby umówić się na dawkę przypominającą można skorzystać z e-rejestracji dostępnej na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Zainteresowani mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Od połowy września na szczepienie przypominające mogły umawiać się tylko osoby powyżej 50 lat oraz personel medyczny mający kontakt z pacjentem.

aml/polsatnews.pl