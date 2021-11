- W sprawie Turowa zostało bardzo niewiele do wynegocjowania. Wydaje się, że jedno spotkanie wystarczy, aby zamknąć rozmowy - mówiła w "Gościu Wydarzeń" minister środowiska Anna Moskwa. W jej opinii, zawarcie porozumienia z Czechami byłoby "ważnym sygnałem" dla TSUE". Dodała, że nasz rząd nie widzi formalnej szansy, by Trybunał uchylił karę, ale byłoby to możliwe "przy dobrej woli".