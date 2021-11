Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę w pobliżu placu zabaw w miejscowości Lightcliffe w hrabstwie West Yorkshire. W walizce ukrytej między drzewami znaleziono zwłoki kobiety.

Policja aresztowała męża kobiety

Jak się okazało, była to 52-letnia Dawn Walker. Kobieta, która była matką rocznego syna, zaledwie cztery dnia wcześniej - w środę 27 października, wyszła za mąż.

O morderstwo podejrzany jest 45-latek, z którym związała się kobieta. Mężczyzna został aresztowany przez policję. Według brytyjskich mediów prawdopodobną przyczyną śmierci 52-latki było uduszenie.

"Byli tak zakochani i szczęśliwi"

Rodzina i przyjaciele pary są w szoku. - Byli tak zakochani i szczęśliwi. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało - powiedział jeden z gości weselnych.

- Nie mogę uwierzyć, że coś takiego wydarzyło się tak szybko po ślubie - dodał inny.

- Jestem oszołomiona – nie ma na to innego słowa. To druzgocące. Mieszkam tu od 40 lat i to, co się stało, jest po prostu straszne - stwierdziła z kolei sąsiadka zamordowanej kobiety.

Detektywi z wydziału zabójstw z West Yorkshire nadal prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa.

- Nasze dochodzenie w tej sprawie jest wciąż na wczesnym etapie i bardzo chcielibyśmy porozmawiać z osobą, która jako pierwsza zadzwoniła do nas w celu dokonania zgłoszenia, ponieważ nie przedstawiła się - poinformowała inspektor Amanda Wimbles.

dk/Polsatnews.pl