"Informujemy, że aktualna sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny stawia przed nami wyzwanie w postaci ponownego uruchomienia działalności w Szpitalu Tymczasowym Okęcie " – czytamy w ogłoszeniu.

Szpital na Okęciu: docelowo 174 łóżka

- Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań infrastruktury, trwają testy sprzętu, jutro ruszają szkolenia personelu medycznego - powiedział Polsat News Gielerak. - Poszukujemy jeszcze doświadczonych lekarzy, zwłaszcza specjalności anestezjologicznej, internistów z doświadczeniem pracy w intensywnej terapii, mile widziane są pielęgniarki i ratownicy medyczni - wyjasnił. Dyrektor zakłada, że docelowo w szpitalu tymczasowym znaleźć się mogą 174 łóżka, w tym 30 intensywnej terapii. Tyle było w poprzednim okresie działalności szpitala.

Jak przekazał dyrektor, obecnie szpital gotowy jest na uruchomienie pierwszego modułu, liczącego 56 łóżek. - Spodziewamy się, że w krótkiej perspektywie będziemy uruchamiać kolejne moduły i do nich właśnie potrzebujemy personelu, którego poszukujemy - powiedział Gielerak. Obecnie szpital działa z personelem, który pracował już w WIM w poprzedniej fali.

- Dobrze wspominają oni z jednej strony organizację pracy, z drugiej - zachowują w pamięci obrazy serdeczności pacjentów dziękujących za opiekę, za uratowanie życia. Chca przekazać cząstkę swojego profesjonalizmu, zaangażowania i niezłomności na walkę z COVID-19.

Jak wyjaśnił, szpital uruchomiony zostanie w piątek nieprzypadkowo, ze względu na największe obciążenie systemu ratownictwa medycznego w weekendy.

Szpital szuka pracowników z "poczuciem misji"

Szpital zaprasza "wszystkich chętnych, którzy w poczuciu misji, w tych szczególnych dniach, chcą dołączyć do zespołu, by nieść pomoc potrzebującym pacjentom". "Nie zmieniamy tego co dobre, stąd też rekrutacja, jak poprzednio, prowadzona jest przez stronę internetową Szpital Tymczasowy w WIM" – podaje strona www szpitala.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska, pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej, kiedy zacznie funkcjonować szpital tymczasowy przeznaczony dla pacjentów z COIVD-19 na warszawskim Okęciu, ocenił, że będzie to "pierwszy-drugi dzień listopada". Podkreślił, że "wszystko jest gotowe" do uruchomienia szpitala i przyjęcia pierwszych pacjentów.

- W tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby on był już uruchomiony, jeżeli będzie taka potrzeba, to przyspieszymy - zaznaczył wiceszef MZ.

- Ta fala różni się od poprzednich. Wirus jest wyraźnie bardziej zjadliwy, zdedydowaną większość pacjentów trafiających do szpitala stanowią pacjenci niezaszczepieni i ich rokowanie przeżycia jest zdecydowanie gorsze - powiedział dykretor WIM Grzegorz Gielerak, apelując do wszystkich o szczepienie.

