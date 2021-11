Funkcjonariusze z Pragi-Północ zatrzymali mężczyznę, który przetrzymywał swoją byłą partnerkę - poinformowała we wtorek stołeczna policja. 42-latek był poszukiwany nakazem doprowadzenia przez sąd, ponieważ miał do odbycia karę 10 lat więzienia. Usłyszał trzy zarzuty, po których trafił do zakładu karnego.