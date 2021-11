Mundurowi skontrolowali 329 pojazdów, ujawniając 131 wykroczeń i zatrzymując 33 dowody rejestracyjne. Okazało się, że jeden z kierowców miał aktualny zakaz kierowania pojazdami – podała we wtorek zabrzańska policja.

ZOBACZ: Warszawa. Nielegalne wyścigi - śmiertelnie niebezpieczna prędkość i bezradność służb

"Nielegalne wyścigi to przede wszystkim duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego też mundurowi nie dopuścili do ich rozpoczęcia. Przeprowadzona w niedzielę na parkingu centrum handlowego przy ulicy Szkubacza akcja, nadzorowana przez zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, to wyraźny przekaz dla wszystkich amatorów szybkiej jazdy poza torami wyścigowymi" – oświadczyli policjanci.

Tuningowane pojazdy

Na miejsce pojechali funkcjonariusze z zabrzańskiej drogówki, wspierani przez policjantów z Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej Rybnika, katowickiego oddziału prewencji Policji i Komisariatu Autostradowego w Gliwicach przystąpili do sprawdzania kierowców i ich tuningowanych pojazdów.

ZOBACZ: Ponad 700 aut na parkingu. Policja udaremniła nielegalne wyścigi

Po kontrolach zatrzymali 33 dowody rejestracyjne. Policjanci odnotowali też 131 wykroczeń, głównie związanych ze stanem technicznym pojazdów.

"W trakcie prowadzonych działań zatrzymano też jednego kierującego, który prowadził samochód pomimo wydanego przez sąd zakazu kierowania pojazdami. Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo, jakim jest załamanie zakazu sądowego" – dodali policjanci.

WIDEO - Zawał na drodze. Dramatyczne nagranie z autostrady A4 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP