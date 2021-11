Policjanci z Grójca (Mazowieckie) eskortowali samochód, w którym kobieta urodziła dziecko. Poród rozpoczął się w drodze do szpitala. Mundurowi pomogli w szybkim dotarciu do placówki w Kozienicach.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka grójeckiej policji nadkom. Agnieszka Wójcik, w czwartek po południu mieszkaniec powiatu kozienickiego poinformował dyżurnego policji, że wiezie do szpitala ciężarną żonę i poród już się rozpoczął.

Kierujący renaultem jechał drogą krajową nr 79 w pow. grójeckim. Przyszły ojciec bał się, że przez korki na drodze nie dotrze do placówki na czas, więc poprosił policjantów o pomoc.

Mężczyzna zjechał na pobocze w miejscowości Ostrówek, bo poród rozpoczął się na dobre. Dziecko przyszło na świat na tylnym siedzeniu auta.

"Nie można ich było zabrać"

Wraz z policją na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe.

- Z uwagi na bezpieczeństwo mamy i noworodka nie można było ich zabrać do karetki. Medycy zdecydowali, że rodzice wraz z nowo narodzonym dzieckiem muszą do szpitala dojechać własnym samochodem – przekazała nadkom. Wójcik.

Grójeccy policjanci eskortowali samochód do granicy powiatu, dalej przejęli go kozieniccy mundurowi. - Dzięki temu mama z noworodkiem bardzo szybko dotarli do szpitala w Kozienicach, gdzie trafili pod opiekę specjalistów – zaznaczyła rzeczniczka

rsr/PAP