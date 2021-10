Szpital tymczasowy zostanie otwarty na warszawskim Okęciu

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska, pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej, kiedy zacznie funkcjonować szpital tymczasowy przeznaczony dla pacjentów z COIVD-19 na warszawskim Okęciu, ocenił, że będzie to "pierwszy-drugi dzień listopada". Podkreślił, że "wszystko jest gotowe" do uruchomienia szpitala i przyjęcia pierwszych pacjentów.

- W tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby on był już uruchomiony, jeżeli będzie taka potrzeba, to przyspieszymy - zaznaczył wiceszef MZ.

Pytany, czy planowane jest ponowne otwarcie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, Kraska powiedział, że "jeżeli będzie taka potrzeba".

- Mam nadzieję, że nie - na Mazowszu także otwieramy oddziały w szpitalach stacjonarnych - dodał.

Pacjenci w coraz gorszym stanie

Kraska ocenił także, że pacjenci z COVID-19 trafiają do szpitali w coraz gorszym stanie.

- To jest troszeczkę inne fala, niż poprzednie, ponieważ w poprzedniej fali ten okres od wystąpienia objawów, do trafienia pacjenta do szpitala, to było około dwóch tygodni. Teraz jest to 3-4 dni, nawet czasem krócej - zauważył. Zaapelował, żeby w przypadku gorszego samopoczucia i objawów przeziębienia wykonać test na zarażenie SARS-Cov2.

- Tutaj czas gra wielką rolę - dodał.

Tymczasowy szpital na Okęciu ma pomieścić 170 pacjentów; zaopatrzony jest także w 31 stanowisk respiratorowych. Jak informował we wtorek Kraska, dodatkowe łóżka dla pacjentów zarażonych koronawirusem powstaną także w warszawskim szpitalu zakaźnym.

