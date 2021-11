Pogodnie, ale nie wszędzie. Prognoza na poniedziałek

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek rano będzie pogodnie niemal w całym kraju.

ZOBACZ: Naukowcy: Słońce i promienie kosmiczne silnie wpływają na klimat

W godzinach południowych od zachodu nadejdzie zmiana pogody.

- W poniedziałek przed południem na krańcach południowo-wschodnich Polski mogą być jeszcze chmury, które będą stopniowo zanikać. W godzinach okołopołudniowych na zachodnich krańcach kraju pogoda zacznie się zmieniać. Na teren Polski zacznie nadciągać chłodny front atmosferyczny ze strefą opadów, która powoli będzie przesuwała się w kierunku centrum. Do zachodu słońca opady obejmą Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, zachód Wielkopolski i krańce zachodnie Dolnego Śląska. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. Wciąż będzie stosunkowo ciepło. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północy do 17 stopni na południowym zachodzie, zachodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Najsilniejszych wiatrów spodziewamy się na południu Opolszczyzny, gdzie wiatr może osiągać do 70 km/h i na południu Podkarpacia z wiatrami wiejącymi do 60 km/h - powiedział Gawron.

Deszczowa noc

W nocy z poniedziałku na wtorek strefa opadów będzie się poszerzać i obejmować coraz większy obszar kraju. Lokalnie prognozowane są opady do 15 litrów na metr kwadratowy.

ZOBACZ: "Lodowa katedra" na Islandii. To skutek ocieplenia klimatu

Deszcze spodziewane są się m.in. na Pomorzu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku oraz części woj. łódzkiego. Na szczytowych partiach Sudetów spadnie deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg.

Temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na ogół zmienny.

WIDEO - "Państwo w Państwie". Miasto zburzyło dom i zabrało ziemię. Właścicielka dowiedziała się przypadkowo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP