W kilku swoich filmach Todeschini mówił, że wśród Demokratów są pedofile. W tytule jednego z niedawno opublikowanych napisał, że prezydent USA Joe Biden był "cho-mo" - jak w więziennym slangu kreśla się pedofilów.

Zwolennicy Todeschiniego twierdzą, że istnieje "stan" wysokich rangą polityków Partii Demokratycznej, dyrektorów generalnych i celebrytów, którzy traktują seks z dziećmi jako formę kultu. Nie ma dowodów, że ta teoria mogłaby być prawdziwa.

David Trent skazany za pedofilię. Wierzy, że Hillary Clinton pije ludzką krew

Portal Insider.com opublikował natomiast informacje, jakoby to sam Todeschini był pedofilem. "W 1990 r. został skazany za zmuszanie 8-letniego chłopca do aktów seksualnych w 1987 r., co zostało odnotowane w rejestrze przestępstw seksualnych stanu Nowy Jork" - czytamy.

Okazuje się, że Todeschini opuścił więzienie w 2006 roku, ale w stanie Nowy Jork jest do tej pory postrzegany jako "zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego". W jednym z niedawno opublikowanych filmików powiedział, że aktualnie mieszka w Północnej Karolinie.

Jego kanał Bitchute ma ponad 21 tys obserwujących, a niektóre z jego filmów zebrały ponad 100 tys wyświetleń.

Todeschini powiedział w niedawnym wywiadzie, że wierzy też w spisek Frazzledrip. Jego zwolennicy uważają, że istnieje nagranie wideo, na którym Hillary Clinton torturuje młodą dziewczynę i pije jej krew.

ap/Insider