"Dzisiejszej nocy szykuje się silna burza magnetyczna. Będzie ona efektem koronalnego wyrzutu masy ze Słońca (CME) który został wygenerowany w czwartek. Olbrzymia ilość wysokoenergetyznych cząstek pędzie w stronę Ziemi. Gdy dojdzie do ich zderzenia z atomami gazu w atmosferze w okolicach okołobiegunowych, na niebie pojawią się piękne zorze polarne" - czytamy na profilu popularyzatora astronomii prowadzącego stronę "Z głową w gwiazdach".

ZOBACZ: Spektakularna zorza polarna pojawiła się nad Islandią. Widzicie smoka?



Jak podał Wójcicki, dzisiejsza burza może być na tyle silna, że zorze być może da się zobaczyć również z północnej, a nawet centralnej Polski. Jak i gdzie zatem jej wypatrywać?

Mężczyzna zaznaczył, że prognozowanie pojawienia się zorzy na niższych szerokościach geograficznych nigdy nie daje stu procent pewności co do jej upolowania. Podkreślił jednak, że dzisiejsza pogoda w Polsce będzie sprzyjać wszystkim chętnym do wypatrywania tego zjawiska.

Kolory w obiektywach aparatów

Wójcicki wyjaśnił, że zorze polarne w naszym kraju obserwujemy tylko nisko nad północnym horyzontem.

"Dlatego na miejsce obserwacji wybierzcie teren z odsłoniętym widokiem na północ, gdzie w linii wzroku nie będziecie mieli żadnych sztucznych świateł ani odległych miast. Jeśli mieszkacie w mieście, koniecznie wyjedźcie poza jego granice - w miastach nie ma najmniejszej szansy na zobaczenia tak subtelnego zjawiska" - czytamy.

ZOBACZ: Rosjanie niechcący włączyli silniki. Kłopoty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Mężczyzna zaznaczył, że zorza w Polsce będzie raczej bladą poświatą unoszącą się nad północnym horyzontem. Kolory powinny za to uchwycić obiektywy aparatów.

Zorza polarna na innych planetach

Zorza polarna występuje w górnych warstwach atmosfery, czyli w jonosferze lub egzosferze, na wysokości od 65 do 400 kilometrów nad powierzchnią ziemi. Bardzo silne burze magnetyczne szalejące w górnych warstwach atmosfery powodują także zakłócenia w łączności satelitarnej i radiowej, a emitowane podczas ich trwania promieniowanie rentgenowskie może być groźne dla astronautów, pilotów i pasażerów samolotów lecących na wysokich szerokościach geograficznych.

To niezwykłe zjawisko pojawia się również na innych planetach Układu Słonecznego. Niedawno NASA opublikowała piękne zdjęcia świetlistych wstęg nad obszarami biegunowymi Jowisza i Saturna. Tak to zjawisko występuje w podobny sposób, ale na trochę inną skalę.

WIDEO - Historyczny lot. Rakieta Muska wyniosła astronautów NASA w kosmos Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/polsatnews.pl/Interia