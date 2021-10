Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i specjalista chorób zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę, że jesteśmy na fali wznoszącej zachorowań na COVID-19. Według niego, jeżeli przez chwilę jest mniej dodatnich wyników testów, to tylko dlatego, że wykonuje się ich mało.

- Gdyby testów było więcej, to i dodatnich wyników byłoby więcej, zwłaszcza, że zmieniło zachowanie ludzi - zaznaczył prof. Kuchar.

Zupełny brak dyscypliny społecznej

Wskazał na "zupełny brak" dyscypliny społecznej, wynikający z oswojenia się z koronawirusem. - Panika sprzed roku została zastąpiona przez zupełne lekceważenie - podkreślił prof. Kuchar.

We Wszystkich Świętych, szczególnie jak panuje ładna pogoda, nie budzi szczególnego niepokoju eksperta, bo, jak podkreślił, na otwartej przestrzeni, przy naturalnej wentylacji jest bezpiecznie. - Problem stanowi dojazd na cmentarze i spotkania w rodziną w pomieszczeniach zamkniętych. Tak naprawdę odwiedzanie cmentarzy oznacza odwiedzanie rodziny. Przy braku przestrzegania zasad to jest niepokojące - stwierdził. Ocenił, że "po tygodniu znowu będzie skokowy wzrost liczby zachorowań".

Kuchar wyraził zaniepokojenie, że powszechnie tolerowane jest nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. - Jeżeli dzisiaj w Polsce nie można oficjalnie zapytać, czy ktoś jest szczepiony albo czy jest ozdrowieńcem, bo to narusza jego prawa osobiste i RODO, to w tych warunkach cała walka z pandemią jest skazana na niepowodzenie - dodał.

Dystansowanie, maseczka, wietrzenie

Przypomniał, że jeszcze w czasie drugiej fali koronawirusa obserwowano dużą chęć do testowania. - Teraz jest wręcz odwrotnie. Jeżeli człowiek nawet podejrzewa, że jest zarażony covidem, ale nie jest ciężko chory, to nie idzie się testować, bo wie, że grozi to kwarantanną dla rodziny, a izolacją dla niego - powiedział Kuchar.

Jego zdaniem liczba zgonów wydaje się być nieduża w stosunku do liczby zakażeń. Wpływa na to m.in. fakt, że sporo osób jest szczepionych - mogą one zachorować, ale chorują znacznie łagodniej.

Dystansowanie, maseczka, wietrzenie, unikanie niepotrzebnych kontaktów to - jak przypomniał prof. Kuchar - zasady, których wciąż należy bezwzględnie przestrzegać.

"Pięta achillesowa"

Jak zaznaczył, "piętą achillesową" działań przeciwepidemicznych są osoby, które nie wiedzą że są zakażone.

- Jeszcze nie mają objawów, czyli są w okresie wylęgania choroby, dwa dni przed objawami; albo te, które bardzo łagodnie przechodzą chorobę i wydaje im się, że czują się dobrze, a to jest de facto zakażenie koronawirusem, które przecież nie każdy tak łagodnie przejdzie - przestrzegł.

grz/PAP