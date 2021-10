Do obu wypadków doszło w pobliżu 346. kilometra autostrady, przed węzłem Mysłowice. W kierunku Krakowa szybko utworzył się kilkukilometrowy korek. Policjanci apelują do kierowców, by wybierali drogi alternatywne do autostrady A4.

Z powodu innego wypadku utrudniony był także ruch w kierunku Katowic, gdzie początkowo samochody mogły korzystać jedynie z pasa awaryjnego. Później udrożniony został także prawy pas ruchu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Wzmożony ruch w Małopolsce

Ruch na drogach Małopolski jest wzmożony, ale płynny i "nie jest źle" - poinformował Paweł Kobiałka z zespołu prasowego małopolskiej policji. Utrudnienia w Krakowie na A4 w kierunku Rzeszowa i Katowic zakończyły się. W rejonie największych cmentarzy jest więcej policjantów.



Zgodnie z informacjami policji, ogólnie ruch na drogach Małopolski odbywa się płynnie. Zakończyły się utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa, gdzie przed południem doszło do kolizji siedmiu samochodów oraz na A4 na węźle Kraków-Łagiewniki w kierunku Katowic, gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym.

kmd/PAP