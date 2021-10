Smog powraca i atakuje - mimo dobrej i słonecznej pogody. Najgorsza jakość powietrza jest w zachodniej Małopolsce. To tam w sobotni poranek normy przekroczono o kilkaset procent. Smog dotarł także do Krakowa, w którym nie można palić węglem i drewnem. Jednak do miasta napłynęły zanieczyszczenia z okolicznych miejscowości, w których nie wprowadzono takich regulacji.