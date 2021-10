Co najmniej osiem osób zginęło, a około 20 zostało rannych w sobotę w eksplozji furgonetki w pobliżu lotniska w Adenie, drugim co do wielkości mieście Jemenu, gdzie mieści się siedziba rządu - poinformował przedstawiciel władz, nie podając żadnych szczegółów, w tym przyczyn wybuchu.