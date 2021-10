Ciepło i pogodnie. Prognoza na sobotę

W sobotę na południu Polski termometry mogą wskazać do 19 stopni Celsjusza - powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB. Za sprawą ciepłego wiatru fenowego, w nocy na terenach podgórskich temperatura wyniesie od 8 do 11 stopni.

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę w całym kraju, za sprawą wyżu mającego swoje centrum w Rumunii, będzie pogodnie i ciepło.

ZOBACZ: "Ludzie, planeta, dobrobyt". Szczyt G20 w Rzymie

- Sobota będzie pogodna i bez opadów. Nieco więcej chmur może być na północnym zachodzie, jednak mówimy tu o zachmurzeniu umiarkowanym z dużą ilością słońca. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 13-16 stopni Celsjusza na północy do 17-19 stopni na południu kraju. W ciągu dnia wiatr zacznie się wzmagać i będzie umiarkowany, miejscami dość silny, osiągający w porywach do 45-50 km/h. Wyjątkiem będzie Kotlina Kłodzka i południowa część województwa opolskiego, gdzie wiatr może w porywach dochodzić do 80 km/h - wyjaśnia Gawron.

W dzień bezchmurnie jedynie na północnym zachodzie umiarkowane, miejscami duże

od 15°C do 18°C, tylko na północy od 13°C do 15°C

Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty

Porywy wiatru na południu i południowym zachodzie do 55 a wysoko w Sudetach do 110 km/h. pic.twitter.com/GSA9Tyo2rI — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 30, 2021

Sobotnia noc nadal pogodna. Wiejący w dzień wiatr utrzyma się w nocy. Miejscami będzie dochodził do 50, a w Kotlinie Kłodzkiej i na południu Opolszczyzny do 80 km/h. Temperatura spadnie do miejscami 2 stopni C. na południu i 7-8 stopni C. na północnym zachodzie. Lokalnie, w miejscu oddziaływaniu wiatru fenowego w rejonach podgórskich, termometry wskażą od 8 do 11 stopni C.

Ładna pogoda utrzyma się do niedzieli, gdy nad kraj od zachodu zacznie nasuwać się niż. W poniedziałek, w godzinach popołudniowych, na krańcach zachodnich Polski może spaść deszcz. We wschodniej połowie kraju pogodnie i słonecznie ma być do końca dnia.

WIDEO: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny i dni





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP