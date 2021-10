W sobotę i niedzielę będzie przeważnie słonecznie. Umiarkowane zachmurzenie tylko na północnym zachodzie i zachodzie. Nie będzie padać. Miejscami, szczególnie na południu kraju, w nocy i nad ranem możliwe mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 st. C na północy do 18 st. C na południu. W niedzielę na Dolnym Śląsku nawet 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W obszarach górskich może powiać silniej, w porywach do 60-70 km/h.

Pogoda na Wszystkich Świętych

W poniedziałek najwięcej słońca na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Z zachodu ku centrum przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Noc najchłodniejsza będzie na Podhalu, tam około 1 st. C, na pozostałym obszarze od 5 do 10 st. C. W dzień najcieplej w centrum i na południu, 15-17 st. C, najchłodniej natomiast na północnym zachodzie, około 13 st. C. Chwilami dość silny i porywisty wiatr (w porywach do 65 km/h) będzie obniżał temperaturę odczuwalną.

Pogoda w Zaduszki

Wtorek pochmurny i deszczowy na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie mogą wystąpić miejscami intensywne opady deszczu, na zachodzie pogodnie. W nocy temperatura minimalna od 4 st. C na północnym wschodzie do 9 st. C na południu. W dzień na termometrach maksymalnie od 8-10 st. C na wschodzie do 13 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Nieco silniejszy nad morzem.

pgo/PAP