- Myślę, że jest to źle postawione pytanie. Ile jest warte to, żebyśmy w UE mówili o uczciwych zasadach i rzeczywistym, uczciwym podziale kompetencji wynikających z traktatów unijnych - tak rzecznik rządu odniósł się na pytanie prowadzącego oto, ile nominalnie warta jest polska Izba Dyscyplinarna.

Marcin Fijołek nawiązał w ten sposób do środowej decyzji TSUE, że Polska, z uwagi na to, iż nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

- Oto toczy się spór - czy UE może rozszerzać swoje kompetencje bez zmiany traktatów, czy może robić to samodzielnie - stwierdził Müller.

"Projekt dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej będzie w tym roku"

Rzecznik rządu odniósł się do pytania kiedy do Sejmu trafi projekt ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej w SN. - Projekt będzie przedstawiony, tak jak zapowiadaliśmy, w tym roku - stwierdził. Nawiązując do kar nałożonych na Polskę, Müller dodał, że "czymś niespotykanym jest, że TSUE jeszcze przed wydaniem wyroku ws. Turowa, daje karę, nie dając państwu czasu na dokonanie modyfikacji wewnątrz państwa w odpowiednim procesie legislacyjnym".

- Tutaj jest wywierana wyjątkowa presja za pomocą instrumentów finansowych. To nie jest dobra droga. Droga kary i szantażu to nie jest dobra droga funkcjonowanie UE - podkreślił.

Müller, odnosząc się do pytania oto, dlaczego przez tyle miesięcy nie przedstawiono projektu ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej, stwierdził, że "nie jest sztuką zlikwidować Izbę Dyscyplinarną". - Sztuką jest przygotowanie takiego systemu postępowania dyscyplinarnego, aby on później był efektywny - powiedział.

"Reforma w wymiarze sprawiedliwości jest wyzwaniem"

Jak dodał, "postępowania dyscyplinarne muszą funkcjonować w systemie wymiaru sprawiedliwości, bo inaczej oznaczałoby to, że sędziowie są bezkarni". Müller podkreślił jednocześnie, że projekt jest "wyzwaniem".

- Tutaj mamy obszar wymiaru sprawiedliwości jako jeden, wielki sektor - i tam reformy też planujemy, jeżeli chodzi o koncepcję spłaszczenia struktury sądów. Drugim obszarem jest postępowanie dyscyplinarne. Jest pytanie, czy połączyć te dwa projekty w jeden, czy zrobić jako osobne - oto toczy się teraz w rządzie dyskusja - poinformował.

Müller zaznaczył, żeby "co chwilę nie otwierać reformy wymiaru sprawiedliwości", bo to jest "paliwem dla politycznych oponentów oraz niektórych instytucji unijnych, które wykorzystują ten obszar do wysnuwania argumentów o rzekomych naruszeniach w Polsce".

Prowadzący zaznaczył, że zwlekanie z reformą może kosztować Polskę 60 mln euro. - To jest źle postawiona teza. W kompetencjach UE nie ma kwestii regulacji wymiaru sprawiedliwości. TSUE postąpił wbrew traktatom - zaznaczył. Podkreślił też, że "jeżeli UE chce nałożyć karę i nałoży, to nie ma problemu, aby pobrała z wypłat, które sama realizuje na rzecz Polski". - Polska nie musi sama wpłacać kar - wyjaśnił.

Prowadzący zaznaczył, że w przyszłości niektórzy mogą mieć pretensje do rządu oto, że trzeba było płacić wysokie kary w imię przeprowadzanych reform.

- Pieniądze są bardzo istotne, pomagają realizować projekty, ale Polska jest dużo zasobniejszym krajem - dzięki temu w ramach Polskiego Ładu jesteśmy w stanie realizować inwestycje za lada 24 mld złotych. Po drugie, są takie rzeczy, które są bardziej skomplikowanym sporem. Ten spór mówi o przyszłości UE. My chcemy silnej UE - a ona musi być zróżnicowana i różnorodna. A teraz zamiast różnorodności ma być jeden szablon i to jest dla niej złe - stwierdził.

