Prokurator generalny USA Merrick Garland bronił w środę w Senacie memorandum mającego na celu zwalczanie gróźb wobec pracowników szkół w całym kraju. Garland wskazał, że nazistowskie pozdrowienie, nie prowadzące bezpośrednio do fizycznej przemocy, jest chronione na mocy 1. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych - podał w czwartek portal Times of Israel.