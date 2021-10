W czwartek do Szpitala Południowego ma być dostarczony trzytonowy zbiornik tlenu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dodatkowo 100 butli z tlenem - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W środę w szpitalu doszło do usterki technicznej instalacji tlenowej.

W związku z usterką do której doszło w środę, przedstawiciele Warszawy poinformowali Mazowiecki Urząd Wojewódzki o trudnościach z wydolnością instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym.

"Wojewoda zadeklarował natychmiastową pomoc - Mazowiecki Urząd Wojewódzki skoordynował dostarczenie do szpitala 285 butli z tlenem (z banku tlenu). Jutro do szpitala ma być też dostarczony 3 tonowy zbiornik tlenu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dodatkowo 100 butli" - przekazał urząd w środę.

Sztab kryzysowy ws. sytuacji w Szpitalu Południowym

Z inicjatywy wojewody odbył się też w środę wieczorem sztab kryzysowy w Szpitalu Południowym z władzami placówki oraz wiceprezydent Renatą Kaznowską i przedstawicielami Warszawy i służb, m.in. straży pożarnej. Podczas spotkania wojewoda Konstanty Radziwiłł wysłuchał raportu przedstawicieli miasta i szpitala.

"Placówka planuje przeprowadzić prace modyfikujące instalację tlenową. Aby to zrealizować potrzebne jest zmniejszenie jej obciążenia. W związku z tym postanowiono, że szpital w dalszym ciągu nie będzie przyjmował nowych chorych, w najbliższych dniach szpital planuje też rutynowe wypisy pacjentów, których stan zdrowia na to pozwala. Zredukowanie obciążenia instalacji, przy wsparciu z dodatkowego zbiornika i butli z tlenem pozwoli na jej modyfikację i dostosowanie do większej liczby pacjentów" - przekazano.

Pomogą banki tlenu

MUW podkreśla przy tym, że dzięki specjalnym bankom tlenu urząd wojewódzki jest przygotowany na szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych.

Na Mazowszu są cztery banki tlenu prowadzone przez wojewodę (w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce). W związku z tym zabezpieczenie w tlen mazowieckich szpitali nie jest w żaden sposób zagrożone. Strażacy pracują w bankach tlenu 24 godziny na dobę. Są w stanie szybko dostarczyć butle do każdego szpitala, który zgłosi sytuację kryzysową, jeśli chodzi o zapas tlenu.

We wtorek stołeczny ratusz poinformował, że obecnie w Szpitalu Południowym przebywa 194 pacjentów na łóżkach zwykłych oraz 42 pacjentów na łóżkach respiratorowych. "W toku konsultacji ze specjalistami ustalono, że taki limit pacjentów powoli zapewnić odpowiednią wydajność sieci tlenowej i bezpieczeństwo pacjentów" - poinformowano.

zma/PAP