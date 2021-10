Mamy 8378 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, minionej doby zmarło 101 chorych. To rekord IV fali. Tydzień temu resort zdrowia informował o 5592 zakażeniach i śmierci 46 osób.

Mamy 8 378 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia Sars-COV-2 z województw: mazowieckiego (1673), lubelskiego (1485), podlaskiego (755), łódzkiego (592), śląskiego (467), zachodniopomorskiego (432), dolnośląskiego (381), pomorskiego (368), wielkopolskiego (357),podkarpackiego (356), małopolskiego (346), warmińsko-mazurskiego (340), kujawsko-pomorskiego (313), lubuskiego (150), świętokrzyskiego (135), opolskiego (134). 94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 101 osób, z czego 75 osób miało choroby współistniejące.

Mamy 8 378 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1673), lubelskiego (1485), podlaskiego (755), łódzkiego (592), śląskiego (467), zachodniopomorskiego (432), dolnośląskiego (381), pomorskiego (368), wielkopolskiego (357), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 28, 2021

Od początku pandemii odnotowano 2 998 891 zakażeń, z czego 76 773 przypadki były śmiertelne.

W szpitalach przebywa 5863 chorych z COVID-19, w tym 495 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Rok temu, 28 października 2020, hospitalizowanych było 13 931 osób z COVID-19, w tym 1150 pod respiratorami.

MZ poinformowało w czwartek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 10 716 łóżek i 1030 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 214 695 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 690 582 zakażonych.

ZOBACZ: Starachowice. Łzy lekarki. Zakażony COVID-19 mówił, że za trzy dni ma ślub

Trzecia dawka

63 proc. Polaków zaszczepiłoby się trzecią dawką preparatu przeciw koronawirusowi, gdyby miało taką możliwość - wynika z najnowszego badania United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Nieco ponad 34 proc. nie zamierza się nią zaszczepić - wyjaśniono.



"To sugeruje, że nadal daleko nam do uzyskania odporności stadnej. Tym bardziej, że do tej pory w pełni zaszczepiła się nieco ponad połowa Polaków" - oceniono na łamach "DGP".

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 26 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/polsatnews.pl