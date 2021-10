Hiszpanie szacują straty po erupcji wulkanu

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie doprowadziła do wielomilionowych strat w regionalnym rolnictwie i rybołówstwie, wynika z szacunków władz Wysp Kanaryjskich, stowarzyszeń branżowych i naukowców.

Według danych zaprezentowanych w czwartek przez Alicię Vanoostende, odpowiedzialną w kanaryjskim rządzie za rolnictwo, straty dla plantatorów poszkodowanych przez Cumbre Vieja przekraczają już kwotę 100 mln euro.

ZOBACZ: La Palma. Lawa z wulkanu Cumbre Vieja uwięziła psy. Próbują je ratować za pomocą dronów



Wskazała ona, że pilnym działaniem władz Hiszpanii powinno być teraz zarówno szybkie wypłacenie środków poszkodowanym plantatorom, ale również opracowanie strategii dotyczącej funkcjonowania na La Palmie upraw rolnych po ustaniu erupcji wulkanu.

Straty w rybołówstwie

Tymczasem wielomilionowych strat może też spodziewać się kanaryjskie rybołówstwo, co potwierdzają organizacje branżowe oraz ośrodki naukowe.

ZOBACZ: Hiszpania. W rejonie wulkanu Cumbre Vieja znaleziono ludzkie kości



W czwartek dziennik "Canarias7" opublikował wnioski z badania Hiszpańskiego Instytutu Oceanografii (IEO), z którego wynika, że masowo osadzające się na dnie Atlantyku w rejonie La Palmy popioły wulkaniczne doprowadziły do wyginięcia licznych okazów ryb.



Naukowcy wskazali, że choć wiele ryb padło w efekcie nagłego podwyższenia się temperatury wody z powodu lawy wdzierającej się do Atlantyku od południowo-zachodniego wybrzeża La Palmy, to potwierdzili, że w promieniu 2 km od brzegu znaleziono wiele martwych okazów ze skrzelami wypełnionymi popiołem wulkanicznym.

WIDEO - Protest w Luksemburgu. Związkowcy "zawiesili" działanie TSUE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP