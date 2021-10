- Teraz musimy mówić językiem siły, ponieważ wydaje się, że to jedyna rzecz, którą ten brytyjski rząd rozumie - powiedział francuski Sekretarz Stanu ds. Europejskich Clement Beaune. Dwa brytyjskie statki rybackie zostały zatrzymane, a jeden ukarany grzywną w Zatoce Sekwany. To element polityki "zaostrzenia kontroli" w konflikcie między Francją a Wielką Brytanią o połowy ryb po brexicie.

Francja zapowiedziała w środę wdrożenie środków odwetowych wobec Wielkiej Brytanii za ograniczenia w przyznawaniu licencji połowowych dla francuskich rybaków. W ramach tychże środków dwa angielskie statki rybackie zostały zatrzymane przez francuską żandarmerię morską podczas kontroli, a jeden został przekierowany do portu Le Havre - poinformowało Ministerstwo Morza na Twitterze.

Statek rybacki, który początkowo nie zastosował się do prośby o wejście na pokład żandarmów, został ukarany grzywną za "utrudnianie kontroli".

ZOBACZ: Francja. Sondaż przedwyborczy: Macron wciąż na prowadzeniu, za nim Le Pen i Zemmour

"Kontrole w okresie połowu przegrzebków są częścią zaostrzenia kontroli w kontekście rozmów o licencjach z Wielką Brytanią i Komisją Europejską" - sprecyzowało ministerstwo w komunikacie prasowym.

- Czas na odpowiedzi - na temat licencji połowowych po Brexicie – stwierdziła minister Annick Girardin.

"Brytyjski rząd rozumie tylko argument siły"

- Do tej pory prowadziliśmy dialog, dostaliśmy dziś połowę licencji połowowych, ale to nie wystarczy i jest nie do przyjęcia – powiedział Clement Beaune, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w CNews TV.

ZOBACZ: Francja. Starcia młodzieży z policją i strażakami. Zniszczono 13 samochodów

- Więc teraz musimy mówić językiem siły, ponieważ wydaje się, że jest to jedyna rzecz, którą ten brytyjski rząd rozumie – stwierdził Beaune.

#Brexit | « J’assume qu’on ait brandi des menaces et maintenu un dialogue. Maintenant, il faut parler le langage de la force car, malheureusement, ce gouvernement britannique ne comprend que cela. » @LaurenceFerrari ⁦@CNEWS⁩ pic.twitter.com/gW9kSsa7H4 — Clement Beaune (@CBeaune) October 28, 2021

Od 2 listopada wprowadzone zostaną "systematyczne kontrole celne i sanitarne brytyjskich produktów wyładowywanych we Francji oraz zakaz rozładunku owoców morza" – zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Gabriel Attal. Rząd Francji zagroził również ograniczeniem dostaw energii elektrycznej na Wyspy Normandzkie, Jersey i Guernsey.

wys/PAP/France24