Dzięki badaniom DNA odnaleziono potomka legendarnego wodza Indian

Dzięki DNA, pochodzącego z próbki włosów Siedzącego Byka, odnaleziono jego żyjącego prawnuka - poinformowała w czwartek BBC. Legendarny wódz Indian poprowadził zwycięską dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej bitwę nad rzeką Little Bighorn z 1876 roku.

Po raz pierwszy w historii, dzięki nowoczesnej technologii genetycznej, udało się potwierdzić związek pomiędzy postacią historyczną, a żyjącym potomkiem - zauważa agencja AFP.

"Jesteśmy w 100 proc. pewni"

Kosmyk włosów pradziada przekazał Erniemu LaPointe, prawnukowi legendarnego indiańskiego dowódcy, kompleks muzealny Smithsonian Institution z Waszyngtonu w 2007 roku. Prowadzący badanie Eske Willerslev z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii, fascynujący się od dziecka historią słynnego wodza rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, około 10 lat temu zaproponował pomoc potomkowi w ustaleniu jego pochodzenia - podaje BBC.

ZOBACZ: Wyodrębniono materiał DNA mamutów sprzed miliona lat

- Jesteśmy w 100 proc. pewni, że Ernie LaPointe jest prawnukiem Siedzącego Byka - oświadczył Willerslev, wynalazca nowatorskiej metody badania próbek DNA.

- Przez lata wielu ludzi próbowało podważyć prawdziwość stwierdzenia, że ja i moje siostry jesteśmy potomkami Siedzącego Byka - komentował wyniki LaPointe. - Pewnie i teraz będą podważać wyniki tych badań - dodał 73-latek.

Urodzony w 1831 roku Siedzący Byk, którego właściwe imię to Tatanka-Iyotanka, w 1876 r. wraz z Szalonym Koniem stanęli na czele połączonych sił Dakotów i Czejenów, pokonując w spektakularnej bitwie nad Little Big Horn wojska generała George'a Custera, wysłane przeciwko zbuntowanym Indianom - przypomina BBC. W 1890 roku, po osiedleniu się w rezerwacie, został zastrzelony przez policjanta, który przyszedł, aby aresztować go w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych - dodaje.

dk/PAP