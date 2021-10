Włochy przywracają kontrole na granicach

W związku ze szczytem przywódców państw G20 w Rzymie w ten weekend zostają przywrócone czasowo we Włoszech kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen - przekazała w środę polska ambasada.

Ambasada RP we Włoszech podała na Twitterze: "Kontrole na granicach lądowych, morskich i lotniczych będą przeprowadzane od dnia 27 października 2021 r. od godz. 22.00 do dnia 1 listopada 2021 r. do godz. 13.00".

Jak zaznaczyła polska placówka, należy mieć na uwadze, że może to spowodować utrudnienia dla podróżujących do Włoch.

Szczyt przywódców krajów G20 odbędzie się w Rzymie w sobotę i w niedzielę. Obecny będzie między innymi prezydent USA Joe Biden.

ap/PAP