Izrael zatwierdził budowę około 3 tys. domów dla swoich osadników na terytoriach palestyńskich - podała w środę agencja Associated Press, powołując się na przeciwną powstawaniu kolejnych osiedli organizację Peace Now. Dzień wcześniej USA skrytykowały ten plan.

Departament Stanu USA potępił plan izraelskich władz w najmocniejszych jak dotąd słowach - podkreśla AP. Amerykański resort dyplomacji oznajmił też, że Waszyngton podejmie rozmowy z Izraelem na wysokim szczeblu, by przekazać stanowisko administracji USA w sprawie rozbudowy osiedli.

Krytyka planu rozbudowy

Jeżeli informacja o budowie osiedli zostanie potwierdzona, to doprowadzi to nieuchronnie do napięć między izraelskim rządem a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Będzie też testem dla kruchej koalicji rządzącej tym krajem, złożonej z ultranacjonalistów, centrystów i umiarkowanych partii przeciwnych rozbudowie izraelskich osiedli na terenach okupowanych - komentuje AP.

Plan budowy nowych domów dla osadników potępił też rząd Autonomii Palestyńskiej, a także umiarkowane partie izraelskiej koalicji rządzącej i Unia Europejska.

ZOBACZ: Samolot lecący z Kairu do Moskwy zawrócony. Na pokładzie znaleziono list z pogróżkami

Stany Zjednoczone uważają budowę nowych domów dla izraelskich osadników za eskalowanie napięć w relacjach Izraela z Palestyńczykami i działanie niezgodne z tzw. rozwiązaniem dwupaństwowym bliskowschodniego konfliktu, preferowanym przez Waszyngton - wyjaśnił we wtorek amerykański resort dyplomacji.

USA są też przeciwne planom wstecznego zalegalizowania osiedli, które już powstały na terenach palestyńskich. AP przypomina, że plany ekspansji izraelskiego osadnictwa już wywołały "zaniepokojenie" administracji prezydenta USA Joe Bidena, która apeluje o powściągliwość w przyznawaniu zezwoleń na takie budowy.

ZOBACZ: Iran. Cyberatak sparaliżował funkcjonowanie wszystkich stacji benzynowych w kraju

Na Zachodnim Brzegu Jordanu żyje obecnie około 400 tys. izraelskich osadników, a jeśli weźmie się pod uwagę Izraelczyków mieszkających w Jerozolimie Wschodniej, liczba ta wzrasta do 700 tys. Na ziemiach tych mieszka około 3 mln Palestyńczyków.

Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości uważa izraelskie osiedla na ziemiach palestyńskich za nielegalne. Uzasadniane jest to często IV konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczania swojej ludności cywilnej na terytorium okupowane

ap/PAP