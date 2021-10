Przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie doszło do kolizji z udziałem samochodu należącego do Służby Ochrony Państwa. - Nasze auto stało w korku, na jego tył najechał pojazd marki Dacia - powiedział polsatnews.pl rzecznik SOP Bogusław Piórkowski. Nikt nie ucierpiał, a w aucie nie znajdowały się osoby ochraniane.

Do zdarzenia doszło w środę na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Żwirki i Wigury. W tył samochodu SOP wjechała osobowa dacia.

- To pojazd administracyjno-logistyczny służący do obsługi formacji. Nikomu nic się nie stało, to tylko delikatne otarcie. W aucie nie znajdowały się osoby ochraniane - przekazał ppłk Bogusław Piórkowski.

Nie pierwsze zdarzenie w tym roku

To kolejne w tym roku zdarzenie w stolicy. W lutym doszło do wypadku z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa. Trzy osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy SOP, zostały przetransportowane do szpitala. Samochodem SOP - busem - jechali wtedy dwaj funkcjonariusze, nie przewożono nim osoby ochranianej.

ac/msl/Polsatnews.pl