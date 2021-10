18-letni mieszkaniec Raciąża włamał się do domu 75-latka. Senior został uderzony w twarz, a złodziej zabrał mu pieniądze. Starszy mężczyzna, ze względu na niepełnosprawność oraz brak telefonu, nie mógł powiadomić policji. Zrobił to jego kolega, który odwiedził seniora kolejnego dnia.

75-latek przekazał policjantom, kto dopuścił się napadu. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca przebywał w jednym z pustostanów w Raciążu.

ZOBACZ: Chiny. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego zatrzymany za korzystanie z usług prostytutki

- W czasie sprawdzania po kolei kondygnacji budynku zauważyli 18-latka, gdy wychodził przez właz na dach. Ucieczka mu się nie udała, bo został zatrzymany. Na dodatek okazało się, że razem z 18-latkiem w budynku ukryła się jeszcze jedna osoba. Był nim - znany raciąskim funkcjonariuszom - 16-latek, uciekinier z młodzieżowego ośrodka wychowawczego mieszczącego się na terenie woj. świętokrzyskiego - informuje kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Spadł z wysokości

16-latek wyszedł na dach, a następnie chwycił się przewodów i próbował przedostać się po nich na drugą stronę ulicy. Po chwili spadł na ziemię z wysokości. Starał się jeszcze uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany. Chłopak z potłuczeniami trafił do szpitala.

ZOBACZ: USA. Właściciel mobilnego laboratorium metamfetaminy zatrzymany

- Funkcjonariusze ustalili, że 18-latek kilka tygodni temu, w jednym ze sklepów na terenie miasta, dokonał kradzieży artykułów o łącznej wartości ponad 800 zł. Na wniosek prokuratury, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za przestępstwo rozboju Kodeks karny przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 16-latka przewieziono do placówki, gdzie zgodnie z decyzją sądu powinien przebywać do momentu osiągnięcia pełnoletności - podsumowała kom. Drężek-Zmysłowska.

WIDEO - Konstanty Szułdrzyński: liczbę zakażeń, którą znamy, trzeba pomnożyć co najmniej razy pięć Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ac/polsatnews.pl