Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szafernaker wziął w poniedziałek udział w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Założyliśmy, że żeby mogły możliwie wszystkie samorządy otrzymać te środki to trzeba założyć proporcjonalność, dlatego wartości zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządu - podkreślił wiceszef MSWiA.

"Warszawa dostanie z #PolskiŁad prawie 150 milionów złotych! Dzięki temu będzie stratna "zaledwie" 1,5 miliarda w 2022 roku przez nowe rozwiązania podatkowe" - napisał Jan Strzeżek z Porozumienia, komentując zapowiedzi Szafernakera.

Szafernaker: 114 mln na modernizację wiaduktów w Warszawie

- Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie powiaty inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Dalej większe miasta to już są większe inwestycje, kilkudziesięciomilionowe. I te największe inwestycje to inwestycje o charakterze wojewódzkim - tłumaczył Szefernaker.

Zaznaczył, że wszystkie miasta wojewódzkie otrzymały wsparcie z Polskiego Ładu. - Dzięki środkom z funduszu inwestycji strategicznych popłyną środki do Gdańska na ważną drogę, która prowadzi od obwodnicy S6 do obwodnicy Trójmiasta. Pierwszy etap tej drogi będzie mógł się rozpocząć dzięki środkom inwestycji strategicznych Polskiego Ładu - poinformował.

- To także ważne inwestycje drogowe w wielu innych miastach, bo duże miasta w dużej mierze składały wnioski na ważne inwestycje infrastrukturalne, drogowe. To ponad 85 milionów na skomunikowanie terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, ponad 114 milionów modernizację wiaduktów drogowych w Warszawie, 30 milionów na przebudowę dróg wokół starówki w Toruniu, ponad 56 milionów na realizację kolejnych etapów przebudowy ważnej ulicy dla szczecinian, ulicy Szafera - wyliczył dodając, że są to także inne inwestycje, takie jak budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu, czy budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycje drogowe w mniejszych gminach

- Z punktu widzenia dużych miast te mniejsze inwestycje być może nie są tak bardzo ważne, ale samorządowcy wiedzą, że w gminach do 20 tys. mieszkańców te z punktu widzenia kraju inwestycje są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Dlatego bardzo się cieszę, że wiele inwestycji, w ramach tego funduszu zostanie łącznie ponad 4 tys. inwestycji dofinansowanych to są w dużej mierze inwestycje w małych miastach. To są inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, takie które były najbardziej potrzebne i długo wyczekiwane od lat - dodał.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

