🇲🇩 Grupa Kapitałowa #PGNiG dostarczy #gaz do Mołdawii!



PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrały przetarg na sprzedaż #gazziemny do #Mołdawia. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju.

