W porywach do 90 km/h będzie wiało w północnej części woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego - alarmują synoptycy IMGW. Dla tych terenów wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Będą obowiązywać do południa w sobotę. Sprawdź prognozę pogody na sobotę.

IMGW informuje, że najmocniej będzie wiało na północnych krańcach woj. zachodniopomorskiego. Prognozowanie jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Z kolei na północnych krańcach woj. pomorskiego przewidywane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie wydano też dla północno-zachodnich krańców woj. warmińsko-mazurskiego. Tam prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe są także burze.

W dzień przelotne opadami deszczu, w górach śniegu❄ Na północy możliwe burze⛈

🌡Temperatura od 5°C do 11°C.

💨Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na Wybrzeżu silny, porywisty, zach. i północno-zachodni. 🍃Na Wybrzeżu porywy wiatru początkowo do 75 km/h, w górach do 90 km/h pic.twitter.com/JRVCpAa0qi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 23, 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Możliwe są m.in. utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych.

Prognoza pogody, sobota 23 października

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 6 do 11 stopni Celsjusza. Miejscami, głównie na północy kraju, możliwe są przelotne deszcze - powiedział Jakub Gawron, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę do zachodu słońca nad Polską będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 11 stopni na zachodzie kraju.

- W sobotę wiatr nie będzie sprawiać problemów na taką skalę jak w czwartek czy piątek. W porywach nie powinien przekraczać 60 km/h. Jedynie na Wybrzeżu może jeszcze wiać z prędkościami dochodzącymi w porywach do 75 km/h. Miejscami spadną przelotne opady deszczu. To będą słabe opady deszczu, na północy nieco intensywniejsze, ale poniżej 10 mm. Wiejący wiatr może potęgować odczucie chłodu - powiedział Jacek Gawron z IMGW.

Pogodna noc

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, z mgłami ograniczającymi widoczność do 300 metrów. Wschodnia część kraju z większą ilością chmur i tam, głównie w pierwszej połowie nocy, prognozowane są przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. Porywisty wiatr możliwy jest w pierwszej połowie nocy na południowym wschodzie oraz w strefie brzegowej Bałtyku.

W porywach będzie osiągał prędkość do 50-55 km/h. W nocy temperatura spadnie do zera na północnym wschodzie, trzech stopni na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem.

W obszarach podgórskich temperatura wyniesie od minus trzech do minus jednego stopnia Celsjusza.

