Do 800 minut spóźnienia notowały pociągi po wichurach, jakie przeszły nad Polską. Doszło też do niebezpiecznych zdarzeń. W piątek sytuacja poprawiła się, lecz niektórzy pasażerowie nadal muszą uzbroić się w cierpliwość. Co czwarty ze składów jest opóźniony, a całkiem odwołano niemal 30 pociągów.