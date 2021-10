Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek nad Polskę od zachodu będzie nasuwać się kolejna zatoka niżowa z silnym wiatrem i opadami deszczu.

- Można powiedzieć, że w piątek będziemy mieli powtórkę z czwartku, choć już z mniejszym natężeniem siły wiatru. Na północnym zachodzie pojawi się wiatr, którego prędkość zacznie wzrastać, by z czasem osiągnąć na Wybrzeżu prędkość do 100 km/h, a w głębi lądu do 70-75 km/h. Strefa silnych wiatrów zacznie przesuwać się w głąb kraju. Najwięcej deszczu, bo 15 litrów na metr kwadratowy, spadnie jutro na północy. Tam też mogą wystąpić burze. Im dalej na południe, tym prawdopodobieństwo większych opadów będzie malało. Najładniejszą pogodę przewidujemy na południu Polski, gdzie wiatr będzie wiał w porywach do 55-60 km/h i nie powinno padać - powiedział Kamil Walczak z IMGW.

Porywisty wiatr w górach i nad morzem

W związku z silnym wiatrem IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują obecnie na północy województwa zachodniopomorskiego, a także w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz na północy województwa podlaskiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie lubelskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i w części województwa podlaskiego.

Instytut poinformował na Twitterze, że wiatr jest bardzo silny i porywisty w górach i nad morzem. "Na Śnieżce w ciągu ostatniej godziny porywy osiągnęły 106 km/h, a w Darłowie 83 km/h. Silniejsze porywy nastąpiły też w centrum kraju, w tym w Płocku, do 68 km/h" - podał IMGW.

Maksymalne porywy wiatru za ubiegła dobę:

💨Śnieżka 158 km/h

💨Połonina Wetlińska 152 km/h

💨Petrobaltic Beta 113 km/h

💨Głodowo 110 km/h

💨Rozewie 105 km/h

💨Darłowo 102 km/h

💨Elbląg 100 km/h

💨Zgorzelec 100 km/h

Według prognoz w piątek od zachodu nad Polskę zacznie nasuwać się kolejna zatoka niżowa. Silniejszych podmuchów należy się spodziewać na północnym zachodzie. Następnie strefa ta będzie się przemieszczać w głąb kraju. I znowu najmocniej ma zawiać na Wybrzeżu, gdzie wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h.

Ze względu na silny wiatr Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek specjalne powiadomienia z ostrzeżeniem do mieszkańców w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Pogoda na piątek

W ciągu dnia temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju. Najcieplej w Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu, gdzie termometry mają wskazać do 12 stopni.

W nocy z piątku na sobotę wiatr będzie stopniowo słabł, wiejąc w porywach z prędkością do 60-65 km/h. Na przeważającym obszarze kraju opady deszczu, głównie na północy. Najmniej opadów będzie na południowym wschodzie. W nocy temperatura spadnie do 0-1 stopnia na Podhalu, 2-5 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski i około 7 stopni na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a w wyższych partiach Tatr śniegu.

W sobotę nastąpi niewielkie rozpogodzenie, jednak temperatury wyniosą od 6-11 stopni Celsjusza. W niedzielę, za sprawą wyżu z centrum na południu Polski, zapowiadana jest poprawa pogody. Wiatr ucichnie, zza chmur pojawi się słońce, choć na Wybrzeżu możliwe jeszcze będą słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia dojdzie do 7-12 stopni Celsjusza.

