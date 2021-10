Papież: Angela Merkel to wielka przywódczyni, która przejdzie do historii

Papież Franciszek nazwał ustępującą kanclerz Niemiec Angelę Merkel "wielką przywódczynią" i podkreślił, że przejdzie ona do historii. Jej rządy nazwał "kamieniem milowym w światowej polityce". To słowa z wypowiedzi papieża dla argentyńskiej agencji Telam.

Franciszek, który na początku października przyjął Merkel na pożegnalnej audiencji w Watykanie, powiedział, że jej postać jest "wezwaniem dla kobiet czujących polityczne powołanie".

- Przez lata swych rządów Merkel dawała przykład zdrowego rozsądku, umiejętności dostrzegania tego, co jest możliwe, co jest wykonalne, i podążania zawsze w tym kierunku - oświadczył papież.

Ocenił, że kanclerz nie jest "marzycielką", bo jej ideały "zostały konkretnie wcielone w życie".

"Kobiece przywództwo"

Ponadto zdaniem Franciszka dziedzictwo niemieckiej kanclerz jest ważne także jako "kobiece przywództwo".

- Kobiety mają szczególną wrażliwość, by bardziej uchwycić momenty konfliktowe. Kobiety są znacznie bardziej zdolne do zarządzania konfliktami, bo są realistkami, mają zdolność do wychodzenia z pomysłami i do współpracy - mówił papież.

Wyraził przekonanie, że "w polityce kobiety zawsze wnosiły dobry wkład, a jeszcze większy, kiedy robią to z sercem".

- Uważam, że rządy Angeli Merkel są interesującym kamieniem milowym w światowej polityce - zaznaczył

mad/PAP