Do zawalenia północnej części wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu drogi krajowej nr 6 doszło w czwartek ok. godz. 16 w trakcie jego prac rozbiórkowych, które rozpoczęły się 18 października i miały potrwać do początku 2022 r.

Rzecznik prasowy miasta Koszalin poinformował na Facebooku, że "w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wykonawca zamknął ruch na ul. Dąbrowskiego oraz przejście dla pieszych i ścieżkę rowerową pod wiaduktem".

Otwarta dla ruchu była natomiast przebiegająca pod wiaduktem ulica Batalionów Chłopskich. To właśnie na nią runął fragment budowli.

Mimo, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, było bardzo blisko od tragedii. W internecie pojawiły się filmy z momentu katastrofy. Widać na nich, że chwilę przed zdarzeniem pod wiaduktem przejeżdżały samochody.

Nie no po co zamykać drogi. Taka sobie rosyjska ruletka na drodze. pic.twitter.com/Jz6C7RXWHo — Paweł (@PawelK1984) October 21, 2021

- Most się złożył szybciej niż wykonawca przewidywał. Wykonawca miał zatwierdzony cały projekt rozbiórki, organizację ruchu i wszystko realizował zgodnie z tymi dokumentami, a życie pokazało inaczej - powiedział zastępca prezydenta Koszalina do spraw gospodarczych Andrzej Kierzek.

"Ludzie dla was nic nie znaczą"

Takie tłumaczenia nie przekonują mieszkańców, którzy uważają, że władze miasta nie zamykając ulicy dla ruchu naraziły kierowców na niebezpieczeństwo.

"Wczoraj i dzisiaj szedłem pod tym wiaduktem i zastanawiałem się jak to jest możliwe, ze przejście i przejazd nie jest zamknięty. Przecież zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą most nie nadawał się do dalszego użytkowania. To było oczywiste, że w trakcie rozbiórki może wydarzyć się wszystko" - napisał jeden z internautów.

"Jeżeli obiekt zagrażał bezpieczeństwu i wiedzieliście o tym, to dlaczego nie została zamknięta ulica Batalionów Chłopskich wraz z chodnikami tylko naraziliście na niebezpieczeństwo utraty życia przypadkowych ludzi - to jest całkowity brak wyobraźni. Całe szczęście, ze nikt nie zginął" - dodał.

"Skandal! Prezydent nie zadbał o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców!" - stwierdził kolejny z komentujących.

"Skrajna nieodpowiedzialność. Ludzie dla was nic nie znaczą" - dodał inny.

Prokuratorskie śledztwo

Sprawą zawalenia się wiaduktu zajęła się już prokuratura. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy budowlanej i narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Marcin Żełabowski podkreślił, że "w momencie przekazania placu budowy, przy zatwierdzonej organizacji ruchu wszystkie czynności, wszystkie odpowiedzialności spływają na kierownika budowy".

Dodał, że wykonawca realizował rozbiórkę zgodnie z przyjętą technologią. Miał on zapewniać, że "tak się rozbiera te obiekty - sukcesywnie skuwa się poszczególne przęsła". - Obiekt nie wytrzymał naporu. Nikt tego nie przewidział - mówił Żełabowski.

Poinformował także, że prace na wiadukcie zostały wstrzymane. Nie wiadomo, kiedy rozbiórka ruszy na południowej części obiektu. - Będziemy się starać jak najszybciej przywrócić ruch na ul. Batalionów Chłopskich - zaznaczył zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

