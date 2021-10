W piątek rano w Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Marine Le Pen, przewodniczącą opozycyjnego Zjednoczenia Narodowego i kandydatką w wyborach na prezydenta Francji. - To kontynuacja rozmów o współpracy w ramach Parlamentu Europejskiego oraz pokłosie deklaracji partii politycznych PE z lipca tego roku - wyjaśnił w rozmowie z Interią rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier Mateusz Morawiecki od czwartku przebywa na dwudniowym szczycie UE w Brukseli, podczas którego unijni liderzy rozmawiają m.in. o rosnących cenach energii, praworządności, migracji i handlu.

Szef polskiego rządu odbył serię spotkań z europejskimi przywódcami, m.in. kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

W piątek doszło do niezapowiadanego wcześniej spotkania szefa polskiego rządu z przedstawicielką francuskiej opozycji Marine Le Pen, która wystartuje w wyborach na prezydenta Francji zaplanowanych na wiosnę 2022 roku.

Rzecznik rządu potwierdził w rozmowie z Interią, że doszło do takiego spotkania. - To kontynuacja rozmów o współpracy w ramach Parlamentu Europejskiego oraz pokłosie deklaracji partii politycznych Parlamentu Europejskiego z lipca tego roku - wyjaśnił Piotr Müller.

"Wspólnie omówiliśmy niedopuszczalny szantaż stosowany przez Komisję Europejską wobec Polski" - przekazała Le Pen.

🇫🇷🇵🇱 Avec @MorawieckiM, nous partageons de nombreux points communs, dont celui de la défense de la souveraineté des Nations européennes.



C’est pourquoi nous avons lancé, avec 14 autres partis en Europe, un texte commun pour défendre la souveraineté des Nations. #EUCO pic.twitter.com/QvRA2GIeGt — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 22, 2021

Na początku lipca członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".

Kim jest Marine Le Pen?

Marine Le Pen to francuska polityk i prawniczka, w latach 2003-2011 wiceprzewodnicząca, a od 2011 roku przewodnicząca Frontu Narodowego (dziś Zjednoczenia Narodowego), deputowana do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, a także posłanka do Zgromadzenia Narodowego. Kandydowała w wyborach prezydenckich w 2012 i 2017 roku.

Przeciwnicy polityczni zarzucają jej skrajnie nacjonalistyczne poglądy i eurosceptycyzm. Le Pen otwarcie popiera prezydent Rosji Władimira Putina.

