Wniosek o powołanie komisji śledczej to pokłosie informacji przekazanych w poniedziałek przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, że dysponuje oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających jego i jego rodzinę. W związku z tym, Banaś wystąpił do marszałek Sejmu i do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołanie komisji śledczej.

"Cała opozycja składa wniosek"

Na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele opozycyjnych klubów: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej PSL-UED-Konserwatyści oraz kół: Polski 2050, Polskich Spraw oraz Porozumienia, poinformowali o złożeniu wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

- Wspólnie składamy dzisiaj wniosek, cała opozycja składa wniosek, ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań prokuratora generalnego oraz podległych mu organów prokuratury wobec możliwości wymuszenia zeznań obciążających prezesa Najwyższej Izby Kontroli - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele wszystkich opozycyjnych klubów i kół, w tym także przedstawiciele koła Konfederacji.

Podkreślił, że wniosek całej opozycji to wyraz dbałości o przejrzystość funkcjonowania państwa. - To nie jest wniosek w sprawie obrony kogokolwiek oprócz obrony niezależności kontrolerów NIK. Chcemy, żeby sejmowa komisja śledcza zbadała sytuację, w której mogło dochodzić do wywierania wpływów, nacisków zeznań, które uniemożliwiłyby funkcjonowanie niezależnej NIK - mówił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że NIK w ostatnim czasie przedstawiła wyniki kontroli dotyczących: tzw. wyborów kopertowych, Funduszu Sprawiedliwości czy telewizji publicznej. - To są raporty niekorzystne dla władzy. Kontrolerzy mogą czuć się zagrożeni wywieraniem nacisku w celu obciążenia prezesa NIK. Trzeba to sprawdzić - dodał prezes PSL.

"Opozycja możne mówić jednym głosem"

- Współpraca w tych kluczowych sprawach, to rzecz fundamentalna. Dlatego klub KO zawsze będzie brał udział w tego typu inicjatywach. Wiem, że czekają na nią wszyscy, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia tzw. afery Banasia, ale przede wszystkim rzetelnego wyjaśnienia czy polski aparat państwa, polskie służby, są zaangażowane w próbę obalenia niezależności NIK - oświadczył z kolei Borys Budka.

- Przed nami także wiele innych wyzwań i jestem przekonany, że to tylko początek wielu wspólnych inicjatyw ugrupowań opozycyjnych. Jest również kwestia Funduszu Sprawiedliwości i tego jak zadbać by w przyszłości nie był on znowu traktowany jak trofeum pewnej opcji politycznej, traktowany jak fundusz wyborczy - stwierdził wiceprzewodniczący PO.

Władysław Kosiniak-Kamysz podpisując się pod tym wnioskiem, pokazuje, że to jest najlepsza droga do tego, by nasi wyborcy, niezależnie od tego na jakie ugrupowanie chcą głosować, wiedzieli i mieli pewność, że w tych fundamentalnych dla Polski sprawach, opozycja możne mówić jednym głosem - dodał polityk.