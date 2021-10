61-letni Brytyjczyk ruszył na ratunek swoim wnukom, które topiły się w morzu przy nadmorskiej wiosce Gouves na Krecie. Mężczyźnie udało się odeskortować dzieci na pobliskie skały, sam jednak został porwany przez fale. Nie udało się go uratować.

Dramat rozegrał się u wybrzeży wyspy w ostatni wtorek. 61-latek skoczył do morza z motorówki, gdy zauważył, że jego dwaj wnukowie w wieku 7 i 10 lat dostali się w silne prądy w skalistej zatoce.

Mężczyźnie udało się pokierować chłopców do boi przy skałach. Tam dzieciom pomogli kelnerzy z pobliskiej restauracji a także wezwana na miejsce straż przybrzeżna.

- W pewnym momencie jednak mężczyzna opadł z sił. Ekipa ratunkowa nie mogła do niego dopłynąć przez silne fale - powiedział lokalnym mediom właściciel nadbrzeżnej kawiarni.

- Ratownik próbował sześciokrotnie nurkować, by wyłowić go z wody. Gdy w końcu się udało, okazało się, że ciało 61-latka jest w tragicznym stanie. Przewiązali go liną i wyciągali jak kawałek kłody. Na wszystko z przerażeniem patrzyła jego żona - przekazała jedna ze świadków zdarzenia, która chciała pozostać anonimowa.

"Do tej pory jestem w szoku"

Antonis Farasarakis, ratownik interweniujący na miejscu przekazał, że mężczyzna uderzył w skały z dużą siłą. - Miał rozległe obrażenia, ciało było niemal w kawałkach. Do tej pory jestem w szoku, nie chcę o tym mówić i myśleć - przekazał.

Uratowani chłopcy zostali przetransportowani do szpitali z niegroźnymi obrażeniami ciała. Otrzymują wsparcie psychologiczne po stracie dziadka.

Prokurator zarządził wykonanie sekcji zwłok 61-latka. Jej wyniki mają ustalić dokładną przyczynę śmierci. Sprawą zajmują się greckie władze, które są w kontakcie z brytyjskim MSZ.

bas/ml/Daily Mail/Neakriti