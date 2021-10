Jak podał w poniedziałek dziennik "USA Today", do wydarzenia doszło w sobotę. Poprzedziła je sprzeczka w barze w Hawthorne, niedaleko Los Angeles. Mężczyźnie zidentyfikowanemu jako Melguin Lopez Santos kazano opuścić lokal.

USA. Próbował wjechać w przechodniów

Jak przekazał lokalnej gazecie "Daily Breeze" porucznik Hugo Reynaga z biura szeryfa, śledczy czekają na wyniki autopsji, aby przekonać się, czy mężczyzna doznał obrażeń podczas walki, która doprowadziła do jego śmierci.

Według "USA Today" 40-letni Lopez Santos wyszedł z baru, ale wrócił, kierując ciężarówką. Skierował ją na chodnik i omal nie wjechał w kilka osób.

- Klienci baru próbowali wyciągnąć kierowcę z pojazdu, ale on przyspieszył i jechał ciężarówką w stronę pobliskiego budynku (…). Klienci wyciągnęli w końcu kierowcę z pojazdu i najpierw doszło do sprzeczki, a następnie do bijatyki – podkreślił w oparciu o zgromadzone relacje "USA Today".

Nie dokonano aresztowań

Dziennik dodał, że wezwani policjanci zobaczyli mężczyznę leżącego na ziemi. - Służby medyczne podjęły działania w celu ratowania życia, ale (mężczyzna) został uznany za zmarłego na miejscu zdarzenia – podkreśla gazeta.

Według lokalnych władz dotychczas nie dokonano żadnych aresztowań. Cztery osoby biorące udział w bójce współpracują w śledztwie.

Żona mężczyzny wzywała do zgłoszenia się każdego, kto wie coś na temat tego wydarzenia.

pdb/PAP