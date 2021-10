Rodzina Smithów w ubiegły weekend wybrała się na wycieczkę do Quobba Blowholes. Zatrzymali się na jednym z kempingów, gdzie rozbili namiot. Rodzice Cleo zauważyli zaginięcie dziewczynki w sobotę rano.

Jak przekazali policji, ostatni raz widzieli ją ok. godz. 1:30 w nocy z piątku na sobotę. Czterolatka spała w śpiworze na dmuchanym materacu, tuż obok łóżeczka swojej młodszej siostry. Namiot, w którym nocowała rodzina, miał dwie wydzielone komory - w jednej spali rodzice, w drugiej dzieci.

Śledczy, którzy prowadzą czynności, nie wykluczają, że mogło dojść do porwania. Wiadomo, że z namiotu zniknął również śpiwór dziewczynki.





Cleo była ubrana w różowo-fioletową jednoczęściową piżamę w niebiesko-żółty wzór.

Od czasu zaginięcia czterolatki trwają szeroko zakrojone poszukiwania na lądzie, z powietrza oraz w wodzie. Bierze w nich udział policja, wojsko oraz lokalna społeczność. Policja ustaliła, kto przebywał na kempingu w czasie zniknięcia Cleo i przeszukała obozowiczów opuszczających teren. Jak dotąd służbom nie udało się natrafić na żaden ślad czterolatki.

Milion dolarów nagrody

W związku z tym, że policja nie natrafiła na żaden trop, premier Zachodniej Australii Mark McGowan obiecał nagrodę w wysokości miliona dolarów każdemu, kto posiada informacje o losach czterolatki.

- Wszystkie myśli Australijczyków są z rodziną Cleo Smith w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. Ta sprawa łamie serce. Wszyscy modlimy się o szczęśliwe zakończenie. Aby policja miała wszystko, czego potrzebuje do rozwiązania tej sprawy, nasz rząd oferuje nagrodę w wysokości miliona dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia Cleo Smith lub do aresztowania i skazania osoby lub osób zaangażowanych w jej podejrzane zaginięcie - poinformował premier Zachodniej Australii Mark McGowan.

Do sprawy odniósł się także zastępca komisarza policji płk Blanch. - Współpraca lokalnych społeczności jest tym, czego pilnie potrzebujemy. Dlatego apeluję - jeżeli coś widziałeś i o czymś wiesz, zadzwoń albo przyjdź do dowolnego komisariatu policji w całej Australii - powiedział.



Jak dodał, z pewnością "jest ktoś, kto wie, co stało się z Cleo". - Teraz jest milion powodów, aby podzielić się tymi informacjami - powiedział.

dk/polsatnews.pl/Interia