Rawoof Q. i Kifah Q. to ojciec i syn, których proces toczy się przed sądem we Wrocławiu. Irakijczycy odpowiadają za udział w operacji przekazywania pieniędzy bojownikom z Państwa Islamskiego. To terrorystyczna organizacja, której lider, Abu Bakr al-Baghdadi został w 2019 roku zlokalizowany przez amerykańskie służby i zabity.

Filmiki z egzekucji

Mężczyźni zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W grudniu ub.r. do Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna trafił akt oskarżenia. Prokuratura wskazuje, że w 2015 i 2016 roku Irakijczycy przekazywali pieniądze Mario S., nieżyjącemu już terroryście pochodzenia niemieckiego. Mężczyzna przeszedł na islam, szkolił się w ośrodkach ISIS i brał udział w walkach w Syrii. Jak podaje Radio Wrocław, oskarżeni nie przyznają się do winy. Przed sądem odpowiadają z wolnej stopy, a gwarancją ich tymczasowej wolności jest znalezione i zajęte w mieszkaniu Irakijczyków złoto.

Według Radia Wrocław na telefonach, komputerach i nośnikach danych Irakijczyków śledczy ujawnili nie tylko propagandowe filmiki nawołujące do wsparcie dżihadu, ale także brutalne sceny egzekucji i tortur.

Pomoc prawna z Kanady

W toku śledztwa ustalono także, że mężczyźni, ojciec Kiffah i jego syn Rawoof należą do rodziny Saddama Husajna. Żona starszego z mężczyzn jest kuzynką nieżyjącego dyktatora. Te ustalenia potwierdzono dzięki pomocy prawnej z Kanady, która umożliwiła kontakt z wiarygodnymi świadkami, którzy potwierdzili tę informację.

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 27 października. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Jest to drugi proces o opłacanie terroryzmu w Polsce.

zdr/Radio Wrocław