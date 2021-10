Waldemar Buda gościem "Graffiti". [OGLĄDAJ]

Prowadzący "Graffiti" Grzegorz Kępka rozmawiać będzie z Waldemarem Budą m.in. na temat oczekiwania na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską w kontekście wtorkowej unijnej debaty na temat sytuacji w Polsce.

W debacie Parlamentu Europejskiego, zainicjowanej po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym, wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

ZOBACZ: Debata w Strasburgu. Premier Mateusz Morawiecki: zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną

- Integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny i strategiczny. Tu jesteśmy, tu jest nasze miejsce i nigdzie się stąd nie wybieramy. Chcemy Europę na powrót uczynić silną, ambitną i odważną, dlatego nie patrzymy tylko na krótkoterminowe korzyści, ale także na to, co możemy Europie dać - mówił Morawiecki.



Stwierdził jednocześnie, że polski rząd "odrzuca język gróźb, pogróżek i wymuszeń". - Zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną - dodał przy ponownym wejściu na mównicę, pod koniec dyskusji PE.

