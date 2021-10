Do wypadku doszło 14 października, około 6 rano. Kobieta przechodziła przez pasy na ul. Oświęcimskiej w Opolu, prowadząc wózek z dwuletnim dzieckiem. Tuż przed uderzeniem zdążyła go odepchnąć.

- Przechodząc przez jezdnię na oznaczonym przejściu dla pieszych, kobieta została potrącona przez kierującego pojazdem marki Fiat - przekazał w rozmowie z Polsat News Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Wypadek w Opolu. Kobieta była w siódmym miesiącu ciąży

25-latka trafiła do szpitala, była w siódmym miesiącu ciąży. Dzień później lekarze zdecydowali o terminacji ciąży - okazało się, że dziecko w jej łonie nie żyje. Kobiety jeszcze nie przesłuchano ze względu na stan jej zdrowia.

ZOBACZ: Gorzów Wlkp. Policja szuka mężczyzny, który śmiertelnie potrącił dziecko. "Uciekaj! Zabiłeś go"

- Została zlecona sekcja zwłok dziecka, która ma na celu ustalenie, czy dziecko mogło żyć poza łonem matki. To będzie rzutowało na kwalifikację prawną przestępstwa - zaznaczył Bar. - Nie ma powodów, by przyjmować, że to kobieta pierwsza wtargnęła na jezdnię w sposób zaskakujących dla kierowców poruszających się tą drogą - dodał.

Kierowca był trzeźwy. Policjantom tłumaczył, że nie zauważył pieszej ze względu na zaparowaną szybę. Zatrzymano mu prawo jazdy.

laf/ml/an/Polsat News