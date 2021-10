Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem na Rijswijkse Landingslaan w dzielnicy Ypenburg. Jak informuje policja, naoczni świadkowie twierdzą, że ofiara została wepchnięta pod nadjeżdżający tramwaj. Mężczyzna zginął na miejscu.

Trzy osoby związane ze śmiercią Polaka

Policja poinformowała we wtorek po południu, że zatrzymała trzech podejrzanych. Już w poniedziałkowy wieczór na policję dobrowolnie zgłosił się 15-letni mieszkaniec Hagi, we wtorek rano uczyniło to dwóch pozostałych podejrzanych, także z Hagi.

Początkowo policja informowała jedynie, że ofiara była bezdomna.

Od wtorku mieszkańcy Hagi składają kwiaty w miejscu, w którym zginął Polak.

mad/PAP