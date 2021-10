GIS apeluje o szczepienia przeciwko grypie

Główny inspektor sanitarny wz. Krzysztof Saczka zaapelował w środę o szczepienia przeciw grypie. Mówił, że jest to najskuteczniejsza ochrona przed tą chorobą i jej powikłaniami. Podał, że od września tego roku na grypę zachorowało w Polsce blisko pół miliona osób.

Główny inspektor pytany był w środę na konferencji prasowej, kiedy każda osoba, która chce się zaszczepić przeciw grypie, będzie mogła to zrobić.

- Dostępność leków i szczepionek ze względu na możliwości technologiczne jest ograniczona. Każdy kraj składa zamówienie na szczepionki zgodnie z tym, jakie zapotrzebowanie będzie i z pewną strategią refundacji tychże szczepionek. Tak też jest w przypadku szczepionek przeciw grypie – zauważył Saczka.

- Jesteśmy u progu rozpoczynającego się kolejnego sezonu zachorowań na grypę – przypomniał Saczka w środę na konferencji prasowej. Zaznaczył, że zachorowania na grypę zdarzają się przez cały roku, ale w Polsce wzmożoną liczbę zachorowań obserwuje się w okresie od września do kwietnia, przy czym kumulacja zakażeń występuje między styczniem a marcem.

- Najwięcej zakażonych obserwujemy w drugiej połowie lutego – przypomniał Saczka.

Zgony związane z grypą

Poinformował, że od początku września na grypę i choroby grypopodobne zachorowało blisko 500 tys. osób, w tym ponad połowę stanowiły dzieci do 14 lat. Podał, że w minionym sezonie grypowym zarejestrowano 3 mln 164 tys. 446 przypadków grypy i podejrzeń zachorowań na grypę.

- W sezonie 2020 r. zgłoszone zostały 62 zgony związane z zachorowaniem na grypę, te przypadki zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi – podał GIS.

Mówił, że najskuteczniejsza ochroną przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia. Zalecane są one już od szóstego miesiąca życia. Zaapelował o szczepienie się przeciw tej chorobie.

W obecnym sezonie grypowym do Polski ma trafić ponad 4 mln dawek szczepionki. Mają one do nas trafiać sukcesywnie w 12 transzach.

Bezpłatne szczepienia dla...

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z sierpnia tego roku z bezpłatnych szczepień skorzystać mogą osoby powyżej 75 lat, kobiety w ciąży, a także osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, osoby z domów pomocy społecznej, funkcjonariusze i żołnierze.

50 proc. refundacja dotyczy osób w wieku 65-74 lata, osób w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi i dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Zgodnie z projektem nowej listy refundacyjnej leków, która ma obowiązywać od 1 listopada, 50 proc. refundacja ma objąć dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 18 lat.

Grupy nieobjęte refundacją mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności.

