"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Abafoods SRL wycofaniu niektórych partii kremu i napojów roślinnych marki Isola BIO ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu" - przekazał GIS.

Wycofane zostały następujące produkty:

Krem do gotowania sojowy BEZGL. BIO 200 ml:

Nr partii: 210209/Kod EAN: 8023678426103/Data minimalnej trwałości: 09.02.2022

210302/8023678426103/02.03.2022

Napój kokosowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l:

201123/8023678728078/23.11.2021

210215/210215/15.02.2022

210316/8023678728078/16.03.2022

Napój kokosowy z wodą kokosową BEZGL. BIO 1 l:

210223/8023678728269/23.02.2022

Napój migdałowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l:

210301/8023678728047/01.03.2022

Odbiorcy produktów zostali poinformowani o konieczności zwrotu ich do firmy Eko-Wital. GIS apeluje do konsumentów, by nie spożywali partii produktów określonych w komunikacie.

Rakotwórcza substancja

Tlenek etylenu (epoksyetan) jest bezbarwnym gazem o słodkawym zapachu. Jest on wykorzystywany w przemyśle chemicznym, jako półprodukt w syntezie różnych związków, np. glikolu etylenowego, trietanoloaminy czy etylenoaminy itp. Związek ten jest również wykorzystywany do sterylizacji gazowej narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych oraz w niektórych krajach do fumigacji różnych produktów spożywczych. Stosuje się go także do konserwacji przedmiotów muzealnych, starych książek, ubrań, futer itp. Tlenek etylenu występuje także w śladowych ilościach w dymie tytoniowym.

ZOBACZ: GIS wycofuje partię lodów z powodu zanieczyszczenia tlenkiem etylenu

Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) sklasyfikowała tlenek etylenu, jako substancję mutagenną, rakotwórczą i działającą szkodliwie na rozrodczość. Ze względu na swoje właściwości toksykologiczne jest w Unii Europejskiej od około 30 lat substancją zabronioną do stosowania, jako substancja czynna środków ochrony roślin.

bas/Polsatnews.pl