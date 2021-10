- Mamy dokładnie 3 931 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. 64 osoby zmarły - powiedział Kraska i dodał, że te liczby powinny nam dać do myślenia.

Rekord czwartej fali

We wtorek padł rekord czwartej fali zakażeń. Do tej pory najwięcej zachorowań odnotowano 16 października. Wówczas poinformowano o 3236 zakażeniach i 44 zgonach.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1537 nowych zakażeniach i trzech zgonach.

Przed tygodniem, 12 października odnotowano 2118 przypadków i 49 zgonów.

- Te liczby są tak przemawiające, że osoby, które wahają się przed zaszczepieniem, powinny to jak najszybciej zrobić - ocenił Kraska.

Wiceminister dodał, że ostatniej doby przyjęto do szpitali 328 osób, zajęte są 3592 łóżka covidowe, a 318 osób przebywa pod respiratorami.

Wiceminister przyznał, że trend wzrostowy zakażeń jest wyższy niż przewidywano. - Jeśli spojrzymy na ulice, sklepy, na to jak się zachowujemy, to nie dziwmy się, że tak to wygląda - ocenił Kraska.

Prof. Horban: Późną wiosną będzie już z górki

- Duże fale epidemii, które są groźne, powinny się skończyć wiosną przyszłego roku. Późną wiosną będzie już z górki. Wirus z nami pozostanie, ale nie będzie już dewastował naszego życia - powiedział Interii prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19.

ZOBACZ: Łotwa. Rząd ogłosił miesięczny lockdown po drastycznym wzroście zachorowań

- Ta reszta, która się nie zaszczepiła, już zachorowała, albo zachoruje w przyszłości. Kiedy większość z tej grupy przejdzie zakażenie, kolejne fale nie będą mieć tak dużej skali jak dotychczas. Nie będzie już tylu osób podatnych na zachorowanie - dodał.







dsk/ap/ml/Polsatnews.pl/PAP