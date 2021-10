O sprawie jako pierwszy napisał "Super Express". Według jego ustaleń warszawska prokuratura otrzymała informację o zatrzymaniu przez policję Xawerego Ż. Miał on zostać zatrzymany do kontroli drogowej 15 października w warszawskiej dzielnicy Wawer.

ZOBACZ: Namysłów. Staranował radiowóz. Miał w samochodzie narkotyki

"Miał przy sobie ponad gram marihuany. Trwa ustalanie, czy prowadził samochód pod wpływem środka odurzającego" - pisze gazeta.

Ceniony reżyser

Xawery Ż. to ceniony polski reżyser i scenarzysta, syn znanej aktorki i reżysera. W 1993 roku doprowadził on do wypadku samochodowego, w którym zginęła 20-letnia Barbara Kosmal, córka Barbary Brylskiej - przypomina serwis Pomponik.

WIDEO - "Angelus" - 17 października 2021 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP/Super Express